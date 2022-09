Brazil's forward Neymar celebrates after scoring his team's third goal during the friendly football match between Brazil and Tunisia at the Parc des Princes in Paris on September 27, 2022. - AFP

A Copa do Mundo de 2022 se aproxima. Um dos grandes personagens da história dos Mundiais é o meia Andrés Iniesta. O espanhol, de 38 anos, decidiu a competição em 2010, na África, na decisão contra a Holanda, e garantiu o primeiro e, por enquanto, único título da Espanha.

Iniesta ficou marcado por sua trajetória no Barcelona, onde empilhou títulos na era Guardiola e também sob o comando de Luís Enrique, atual treinador da La Roja. No Barça, o espanhol, atualmente no Vissel Kobe, do Japão, brilhou ao lado de Neymar. Em entrevista ao portal 'OneFootball', rasgou elogios ao brasileiro.

"De Neymar só posso falar coisas boas. É um dos melhores jogadores que já vi e com quem dividi o campo e o vestiário. É uma máquina de jogar futebol, de driblar e de passar. Acho que, quando falamos de futebol, falamos de espetáculo e de aproveitar, de que as pessoas curtam os jogadores. Neymar é sinônimo disso", afirmou.

O craque espanhol também exaltou a seleção comandada pelo técnico Tite. Para Iniesta, o Brasil está entre os favoritos da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O meia destacou a força do time, principalmente na parte ofensiva, pela quantidade de talento que o elenco possui.

"O Brasil sempre é candidato. Acho que ninguém no mundo do futebol, quando fala do Brasil, não o colocaria como candidato para ganhar o Mundial, fora o fato de que acredito que tem uma seleção muito forte. Tenho certeza de que estarão na briga também", finalizou.

O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2022 no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, pelo Grupo G, que também conta com Suíça e Camarões. A Espanha de Iniesta está no Grupo E junto com Alemanha, Costa Rica e Japão, e pode encontrar a seleção brasileira nas quartas de final.