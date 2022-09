Mackenzie Dern é destaque em evento do UFC - Reprodução / Instagram

Publicado 28/09/2022 10:54

Rio - As luzes de Las Vegas, nos Estados Unidos, se acendem para mais uma edição do UFC. O evento deste sábado, dia 1 de outubro, coloca frente a frente na luta principal, duas postulantes a uma disputa de cinturão da categoria peso-palha. Com apenas uma derrota nas suas últimas seis lutas, a brasileira Mackenzie Dern, quinta do ranking da divisão, segue em busca de uma chance de lutar pelo título, mas para se aproximar deste objetivo, tem no caminho pela frente a chinesa Yan Xiaonan, sexta colocada e que vem de duas derrotas consecutivas. Além de Dern, outros seis brasileiros estarão no UFC Dern x Yan, que o Combate mostra por completo, a partir das 16h45.

Na co-luta principal, o brasiliense Francisco “Massaranduba” vai em busca da sua terceira vitória consecutiva entre os meio-médios diante do jamaicano Randy Brown, que vive um ótimo momento na organização, com três vitórias em sequência. Já o carioca Raoni Barcelos, quer reencontrar o caminho das vitórias na categoria peso-galo. Para isso, precisa vencer o americano Trevin Jones, que, assim como o brasileiro, vem de duas derrotas seguidas.

Ainda no card principal, o mineiro Daniel “Willycat” faz a sua segunda luta no UFC pela divisão dos galos, contra o americano John Castañeda. Outro que precisa voltar a vencer é o goiano “Neto BJJ”, que retorna ao octógono, depois de mais de um ano de ausência, contra o canadense Jesse Ronson. Já o potiguar Philipe Lins, que conquistou a primeira vitória no UFC na última vez que subiu ao octógono, enfrenta o russo Maxim Grishin pelos meio-pesados; e, abrindo a participação brasileira no card, a paulista Tabatha Ricci mede forças com a americana Jessica Penne.

UFC Dern x Yan



CARD PRELIMINAR:

Peso-palha: Tabatha Ricci x Jessica Penne

Peso-meio-pesado: Philipe Lins x Maxim Grishin

Peso-leve: Netto BJJ x Jesse Ronson

Peso-galo: Julija Stoliarenko x Chelsea Chandler

Peso-galo: Randy Costa x Guido Cannetti

Peso-pesado: Alexey Oleynik x Ilir Latifi

Peso-médio: Krzysztof Jotko x Brendan Allen



CARD PRINCIPAL:

Peso-leve: Mike Davis x Viacheslav Borshchev

Peso-galo: John Castañeda x Daniel Willycat

Peso-pena: Sodiq Yusuff x Don Shainis

Peso-galo: Raoni Barcelos x Trevin Jones

Peso-meio-médio: Randy Brown x Francisco Massaranduba

Peso-palha: Mackenzie Dern x Yan Xiaonan