Pedro Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 28/09/2022 09:30

Rio - A atuação de Pedro, coroada com um gol, contra a Tunísia ganhou destaque do jornal espanhol "Marca". A publicação exaltou o poder de decisão do atacante do Flamengo e falou também sobre o desejo público de muitos torcedores e jornalistas pela sua convocação para disputar a Copa do Mundo.

"Com Pedro demonstrando porque seus compatriotas o querem na convocação que será feita por Tite em novembro", afirmou a publicação espanhola, que exaltou também a atuação da Seleção e de Neymar. "Foi um baile no Parc des Princes, com Neymar como rei", disse.

Pedro voltou a ser convocado por Tite, após viver grande momento com a camisa do Flamengo. Na partida de Gana, o atacante ficou no banco, mas contra Tunísia, ele entrou no segundo tempo e fez um dos gols da goleada por 5 a 1.