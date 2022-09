Tite já revelou que deixará o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/09/2022 19:54

A seleção brasileira passou com primor no último teste antes da Copa do Mundo e goleou a Tunísia. Mas o clima dentro e fora do campo não foi amistoso. Com maioria adversária na arquibancada, os jogadores tunisianos também cometeram muitas faltas. Em entrevista coletiva, o técnico Tite criticou o comportamento, especialmente em um lance sobre Neymar que gerou a expulsão de Dylan Bronn.



"No emocional sim, ficou bastante evidente. Estávamos em uma atmosfera onde grande parte da torcida não era nossa, era da Tunísia. Eu tentava localizar onde estavam nossos torcedores e eles estavam diluídos. Isso criou uma atmosfera do jogo, de competitivo. O jogo dentro do campo a gente sabia que seria competitivo e leal, mas eu não esperava que acontecesse o lance que foi com o Neymar. É passível de retirar um jogador da Copa. A forma como foi", disse.



"Não imaginava que tivesse essa situação. Apesar de sabermos e procuramos fazer dois amistosos com equipes que estavam dentro do Mundial porque o grau de exigência é muito alto. Físico, técnico, tático e mental. A Tunísia estava com sete jogos de invencibilidade dentro do seu patamar. Espírito competitivo não te permite jogar um amistoso que não tenha embate, inclusive emocional. A gente queria preparar, ia correr esse risco. Mas é o que decidimos", completou.



​Esse foi o 50º jogo do Brasil sob o comando de Tite no ciclo para a Copa do Catar. Neste período, foram 37 vitórias, dez empates e três derrotas, com 111 gols marcados e apenas 19 sofridos. Durante os últimos quatro anos, o treinador chamou 87 diferentes jogadores. A lista final de 26 jogadores será divulgada no dia 7 de novembro, enquanto em 21 de outubro uma lista de 55 atletas será entregue à Fifa.



"Já tenho personagens na minha sala. Tem hora que tampa o olho, o ouvido e a boca. Vamos acompanhar bastante, nessa relação de 55 nomes já coloquei meu voto de abrir isso. É uma forma de reconhecimento a uma série de atletas importantes que podem não estar presentes na Copa, mas estão fazendo grandes trabalhos. Também abaixar a adrenalina agora, fazer uma reunião de todos esses momentos, etapas e trabalhos que fizemos nas Datas Fifa, o acompanhamento dos atletas e aí é a reunião que falamos e defendemos as ideias. A lista de 55 não está fechada, palavra de honra. Esses dois jogos são referências de treinos e de jogos importantes."



Neymar voltou a ser destaque na vitória brasileira e vive uma das melhores fases desde que chegou à Europa. Tite voltou a exaltar o camisa 10.



"O Neymar se preparou muito bem na consciência dele profissional. Ele tem que ser elogiado por isso. Segundo do Ricardo Rosa, que é seu preparador físico particular e que deu todo o suporte. O terceiro é o PSG, que trouxe a ele todo o suporte e continuidade de evolução. Nós, enquanto Seleção, ficamos felizes porque em um momento somos beneficiados em função desse processo e desse nível que ele está. Ficamos acompanhando dentro dos nossos jogos toda melhora que ele tem. Se preparar e continuar se preparando, é o que diz o livro do Kobe Bryant, que foi colocada a ideia da conexão que tentamos colocar com os mais jovens. O Kobe fala isso."





VEJA OUTRAS RESPOSTAS



TITE ATÉ A CONVOCAÇÃO FINAL



"Acompanhamento total dos atletas. Essa foi a mensagem que nós colocamos. Em todos os aspectos físico, médico. Acompanhando tecnicamente na melhor condição para dar o respaldo. Taticamente não porque não me dou essa condição. Essa é uma atribuição do técnico do clube. E ficar com a minha família o máximo de tempo possível. Tem uma atividade comercial que já foi feita antes minha e não quero nem chegar perto agora. Quero ficar com a família e focar no trabalho."



LIÇÕES DE 2018 PARA 2022



"É injusto fazer essa comparação comigo mesmo. As experiências são muito mais da prática do que da teoria. O tempo que estamos juntos vai proporcionando todo o desenvolvimento do trabalho. Antes foi um processo de recuperação e agora de construção. Nisso está uma pilastra muito forte: nas relações humanas, pessoais, confiança de comissão técnica e atletas. Essa é bem marcante."



VAIAS AO HINO



"Tu me observou durante o hino? Então vou falar o momento. Quando me vê fazendo assim (fazendo um negativo com a cabeça)... É uma falta de respeito."