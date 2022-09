Mitrovic foi o destaque da Sérvia nas vitórias sobre Suécia e Noruega - Javad Parsa / NTB / AFP

Mitrovic foi o destaque da Sérvia nas vitórias sobre Suécia e NoruegaJavad Parsa / NTB / AFP

Publicado 27/09/2022 18:29

Ao fim desta Data Fifa, a última antes da Copa do Mundo do Catar, a Seleção acumula duas vitórias sobre Gana (3 a 0) e Tunísia (5 a 1) com oito gols marcados e um sofrido. Em alta nesta reta final de preparação, o time de Tite vê os adversários europeus do Grupo G (Sérvia e Suíça) com bons resultados, enquanto Camarões está em baixa.

Sérvia

Adversária da estreia, no dia 24 de novembro, a equipe sérvia voltou a vencer pela Liga das Nações e se garantiu na elite a partir de 2024/25.



Nesta terça-feira, bateu a Noruega por 2 a 0, com gols de Vlahovic e do artilheiro Mitrovic, que marcou quatro vezes em dois jogos.



Antes, o atacante fizera três gol na goleada de 4 a 1 sobre a Suécia, na sexta. Ao todo, a Sérvia fez 13 gols em seis jogos.



Suíça



Depois de vencer a Espanha por 2 a 1, a seleção suíça se manteve na elite europeia ao bater a República Tcheca por 2 a 1.



Freuler e Embolo fizeram os gols no primeiro tempo.



Mais conhecida pela força defensiva, a Suíça foi vazada duas vezes e termina o Grupo 2 com nove gols sofridos em seis rodadas.

Camarões



O último adversário do Brasil na fase de grupos também é quem mais está fragilizado, com duas derrotas em dois amistosos com seleções de pouca força.



Primeiro, os camaroneses perderam por 2 a 0 para o inexpressivo Uzbequistão, na sexta. E nesta terça, levaram 1 a 0 da Coreia do Sul.