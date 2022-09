Pedro comemora gol pela seleção brasileira em amistoso contra a Tunísia - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 27/09/2022 17:55

Rio - O atacante Pedro marcou seu primeiro gol pela seleção brasileira nesta terça-feira, na goleada de 5 a 1 contra a Tunísia, no Parque dos Príncipes, em Paris, e deu um grande passo para estar na lista de convocados da Copa. Após a partida, o jogador do Flamengo comemorou seu desempenho e afirmou que o Brasil está pronto para o Mundial no Catar.

"Muito feliz com meu primeiro gol pela seleção brasileira. Espero que seja o primeiro de muitos. Só Deus e minha família sabem o que passei. Foram momentos difíceis até chegar aqui e fazer meu primeiro gol. Agradecer a todos os companheiros que me receberam super bem. O grupo está pronto para a Copa do Mundo. Foi uma preparação muito boa. Que a gente possa chegar com esse ambiente unido e alegre para trazer esse hexa para a seleção brasileira", disse Pedro à TV Globo.

Sobre a convocação para a Copa do Mundo, Pedro disse que a sequência de seu trabalho no Flamengo será fundamental para que ele esteja na lista.

"Foram momentos bons que passei aqui. Estar no ambiente da Seleção é sempre prazeroso. Temos que mostrar sempre nos dia a dia, nos treinamentos, nos jogos, e continuar com meu trabalho no Flamengo. Procurar estar bem física, técnica e mentalmente para chegar no fim do ano bem e estar apto para a Seleção", completou.

Agora, o Brasil só volta a campo em sua estreia na Copa do Mundo, no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, em Lusail. Antes, no dia 7 do mesmo mês, será divulgada a convocação para o Mundial.