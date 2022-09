Emerson Sheik revelou o pensamento da CBF em relação ao atacante Endrick, do Palmeiras - Reprodução/SBT

Publicado 27/09/2022 17:43

Rio - Ex-jogador de clubes como Flamengo, Fluminense e Corinthians, Emerson Sheik fez uma revelação nesta terça-feira (27). O ex-atacante abriu o jogo sobre o que os dirigentes da CBF e a comissão técnica da seleção brasileira pensam sobre o atacante Endrick, do Palmeiras, considerado uma das principais joias do futebol nacional.

"Eu também acho que (Endrick) tem que jogar. Inclusive, na seleção brasileira, o pessoal na CBF elogia muito ele não só como um bom jogador, uma promessa, mas como um menino bom também", disse Emerson Sheik, em entrevista ao "Arena SBT".

Em seguida, o ex-jogador fez criticas ao técnico Abel Ferreira por dar poucas oportunidades ao jovem atacante.

"Por que que não coloca o menino para treinar em uma sequência com os profissionais? Por que ele sobe e depois desce (para a base)? Qual seria o problema do Abel de não ter ele com os profissionais?", finalizou Sheik.

Aos 16 anos, Endrick é considerado uma das maiores joias do futebol nacional. O atacante possui contrato com o Palmeiras até o final de junho de 2025, e sua multa rescisória está estipulada em 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 307 milhões, na cotação atual).