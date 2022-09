Pedro comemora gol pela seleção brasileira contra a Tunísia - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 27/09/2022 17:20 | Atualizado 27/09/2022 17:43

Em seu último amistoso antes da Copa do Mundo, o Brasil mostrou que está pronto e goleou a Tunísia por 5 a 1, no Parque dos Príncipes, em Paris, na França. Os gols foram marcados por Raphinha, duas vezes, Richarlison, Neymar e Pedro, que entrou no segundo tempo e mostrou oportunismo para fechar a goleada. Foi o primeiro gol do atacante do Flamengo, em seu segundo jogo pela Seleção Brasileira, o que dá a ele grande confiança de estar na Mundial daqui a dois meses.

O jogo começou bastante movimentado e o Brasil conseguiu abrir o placar logo aos 11 minutos, com Raphinha. O atacante recebeu um lindo lançamento de Casemiro e cabeceou com estilo, encobrindo o goleiro que estava saindo do gol. A Tunísia empatou 7 minutos depois, com Talbi. O zagueiro marcou de cabeça, após cobrança de falta.



O empate não abateu o Brasil, que voltou a ficar à frente do placar no minuto seguinte. Richarlison recebeu lindo passe de Raphinha, dominou e chutou forte para vencer o goleiro e marcar o segundo do time. A alegria do atacante na comemoração foi ofuscada por um ato de racismo de um torcedor da Tunísia, que arremessou uma banana no gramado.



O fato não foi notado pelos jogadores, mas a resposta foi dada em campo. Após cobrança de escanteio, Casemiro é agarrado na área. Pênalti, convertido com extrema categoria por Neymar, deslocando o goleiro como de costume. O Brasil seguiu dando show e marcou o quarto gol, novamente com Raphinha, em lindo chute de fora da área.



O passeio brasileiro fez com que os tunisianos perdessem a cabeça, mas a arbitragem agiu com rigor para punir a violência. O zagueiro Bronn foi expulso após falta dura em Neymar, que causou um princípio de confusão entre os jogadores.



Com um jogador a mais, o Brasil voltou do intervalo com Vinícius Júnior e Pedro, nos lugares de Lucas Paquetá e Richarlison. O time ganhou em volume e presença ofensiva, mas perdeu em entrosamento. Melhor para a Tunísia, que conseguiu recuperar a bola por mais vezes e atacar com mais perigo do que no primeiro tempo, só que falta qualidade para os africanos e sobra para os brasileiros.



Em especial para Pedro, que mostrou oportunismo para finalizar de primeira a bola que sobrou dentro da área para marcar o quinto do Brasil no jogo e o primeiro do atacante do Flamengo pela Seleção Brasileira.



AMISTOSO DA SELEÇÃO BRASILEIRA



Brasil 5 x 1 Tunísia

Local: Parque dos Príncipes, Paris (França)

Árbitro: Ruddy Buquet (França)



Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos (Ibañez), Thiago Silva e Alex Telles (Renan Lodi); Casemiro, Fred (Rodrygo), Raphinha (Antony), Neymar e Lucas Paquetá (Vinícius Júnior); Richarlison (Pedro). Técnico: Tite



Tunísia: Dahmen; Dräger (Valery), Talbi, Bronn e Ben Quanes; Chaaleli (Khazri), Skhiri, Laïdouni; Slimane (Sliti), Jaziri (Ghandri) e Msakni (Khenissi). Técnico: Jalel Kadri



Gols: Raphinha (1-0 aos 11' do 1º tempo); Talbi (1-1 aos 18' do 1º tempo), Richarlison (2-1 aos 19' do 1º tempo), Neymar (3-1 aos 29' do 1º tempo), Raphinha (4-1 aos 40' do 1º tempo), Pedro (5-1 aos 29' do 2º tempo)

Cartões amarelos: Neymar e Richarlison (Brasil); Msakni, Jaziri e Laïdouni (Tunísia)

Cartão vermelho: Bronn (Tunísia)