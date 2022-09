Raphinha é o jogador mais decisivo desde que virou titular da Seleção - Lucas Figueiredo/CBF

Raphinha é o jogador mais decisivo desde que virou titular da SeleçãoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/09/2022 21:16

O atacante Raphinha foi o grande destaque da goleada do Brasil sobre a Tunísia, por 5 a 1, em Paris, na França, no último amistoso antes da Copa do Mundo. O jogador marcou dois belos gols, de maneiras diferentes. Um de cabeça que encobriu o goleiro, outro de fora da área, chute seco no canto.

"Ali é o instinto de atacante, né? Eu imaginei que o goleiro esperaria o meu domínio para eu poder atacar o espaço e nessa dúvida dele eu consegui colocar a bola por cima. O Tite trabalha muito forte a questão da movimentação, sei que tenho muito para melhorar ainda, mas eu percebi que o zagueiro fechou o outro canto, ai eu toquei no lado oposto", explicou Raphinha.

Além dos dois gols marcados, Raphinha contribuiu com uma assistência para Richarlison balançar a rede. Em 11 jogos pela Seleção, o atacante soma nove participações em gols e se coloca como titular absoluto da equipe. O atacante de 25 anos joga no Barcelona e disputará a sua primeira Copa do Mundo.