AntonyOLI SCARFF / AFP

Publicado 27/09/2022 20:01

Rio - O brasileiro Antony chegou ao Manchester United na última janela de transferências, vindo do Ajax por 85 milhões de libras (cerca de R$490 milhões). O atacante revelou que o volante Casemiro tem o ajudado na adaptação no novo clube.



Em entrevista à TV oficial do Manchester United, Antony ressaltou a importância do ex-volante do Real Madrid, que também chegou à Inglaterra nesta janela, ajudando-o com os novos companheiros e nos ajustes de sua vida pessoal em Manchester.



"Nas primeiras semanas, já descobri alguns restaurantes brasileiros em Manchester. Fui com Casemiro. Estamos nos adaptando à cidade. Estou me adaptando bem ao clube também. As pessoas aqui me receberam bem e me sinto em casa. Estamos nos acomodando bem aqui em Manchester", declarou Antony.



"Estou muito feliz de trabalhar junto com amigos da Seleção. É uma ótima sensação. Na verdade, deixa a adaptação ainda mais fácil, não só com eles, mas também com todos os outros jogadores que me receberam bem e me ajudaram na adaptação", finalizou.



Antony fez sua estreia com a camisa do Manchester United no clássico contra o Arsenal, vencido pelos Diabos Vermelhos por 3 a 1 no Old Trafford. Revelado pelo São Paulo, o atacante de 22 anos estreou pelo clube inglês com gol.