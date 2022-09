Brazil's forward Pedro celebrates scoring his team's fifth goal during the friendly football match between Brazil and Tunisia at the Parc des Princes in Paris on September 27, 2022. - AFP

Publicado 27/09/2022 19:32 | Atualizado 27/09/2022 19:36

O Brasil venceu categoricamente os amistosos contra Gana (3 a 0) e Tunísia (5 a 1), e mostrou que está pronto para a Copa do Mundo do Catar. O técnico Tite aproveitou os últimos compromissos antes do Mundial para realizar testes que deram muitas certezas ao treinador para montar a lista final com os 26 convocados.

Rubro-Negro em alta

Com o gol marcado que selou a goleada sobre a Tunísia, Pedro reforçou o bom momento vivido no Flamengo e retorna ao clube cheio de moral junto ao técnico da Seleção Brasileira. O atacante se destacou perante aos concorrentes, Matheus Cunha, que jogou contra Gana, e Firmino, que sequer entrou em campo nos amistosos. Vale lembrar que Gabriel Jesus não foi convocado nesta Data-Fifa, mas é tratado como nome certo para estar no Catar.

Garantiu vaga

Na lateral-esquerda, Alex Telles parece ter vencido a concorrência de Renan Lodi e se coloca como reserva imediato de Alex Sandro, que foi cortado dos amistosos por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. O jogador do Sevilla foi titular nos dois jogos e teve atuação segura, praticamente garantindo um lugar na Copa do Mundo, já que o seu principal concorrente, Guilherme Arana, se recupera de grave lesão no joelho esquerdo.

Entrou forte na briga

Na zaga, Bremer, que foi eleito o melhor zagueiro do último Campeonato Italiano jogando pelo Torino, atuou durante todo o segundo tempo da vitória sobre Gana e ganhou elogios da comissão técnica, ao mostrar muita personalidade e confiança em sua primeira convocação. O jogador, atualmente na Juventus, está na frente de Ibañez, zagueiro da Roma, que também foi convocado pela primeira vez por Tite. As outras três vagas da defesa estão fechadas, com Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão.

Restam poucas vagas

O técnico Tite ainda possui algumas dúvidas em relação aos convocados. Para os amistosos, o treinador chamou apenas um lateral-direito de ofício, que foi Danilo, forte indício de que pode deixar Daniel Alves de fora da lista final. Tanto que Éder Militão foi titular na partida contra Gana improvisado na posição. Vale destacar que o volante Fabinho também pode fazer a função.

Caso opte por apenas um lateral-direito, Tite abrirá vaga para reforçar o setor ofensivo. A meia parece ser a posição com maior disputa. Éverton Ribeiro foi chamado e está à frente de Philippe Coutinho, que não foi convocado. Firmino também aparece como opção, já que é visto por Tite como um atacante que pode fazer a função de meia-armador.

Os garantidos

Das 26 vagas para a Copa do Mundo, pelo menos 20 já estão preenchidas. No gol, Alisson, Ederson e Weverton são unanimidades. Nas laterais, Danilo e Alex Sandro estão certos na lista final, assim como os zagueiros Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão. No meio-campo, Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá estão garantidos. Já para o ataque, Neymar, Richarlison, Vinícius Júnior, Raphinha, Antony, Rodrygo e Gabriel Jesus são tratados como nomes que estarão presentes na lista final, que será divulgada no dia 7 de novembro.