Pedro comemora gol marcado pela Seleção BrasileiraFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/09/2022 18:08

A Seleção Brasileira deu um show na última partida antes da Copa do Mundo de 2022. O Brasil goleou a Tunísia por 5 a 1, nesta terça-feira, no Parque dos Príncipes, em Paris, e aumentou a expectativa para o Mundial de 2022, no Qatar. Após o jogo, os jornais estrangeiros deram destaque para a atuação da equipe comandada por Tite.

O Brasil saiu na frente com Raphinha, mas cedeu o empate logo em seguida. Não demorou para Richarlison desempatar. Neymar e Raphinha, de novo, transformaram a vitória em goleada ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Pedro fechou o placar. O jornal "As", da Espanha, chamou o triunfo brasileiro de "monólogo" e "passeio".



"Um passeio absoluto de um time brasileiro que goleou e arrasou a Tunísia", afirmou o jornal.

Já o jornal francês "L'Équipe" se rendeu ao grande momento da Seleção Brasileira em meio ao péssimo clima no vestiário da França. Sem tanta confiança nos atuais campeões mundiais, os franceses classificaram o Brasil como o "favorito" para a Copa do Mundo de 2022.

"Com um novo festival ofensivo e coletivo, os homens de Tite estão avançando entre os favoritos para a Copa do Mundo de 2022", disse.

A convocação para a Copa do Mundo de 2022 será realizada pelo técnico Tite no dia 7 de novembro. A estreia da Seleção Brasileira será no dia 24 do mesmo mês, contra a Sérvia, pelo Grupo G, que ainda conta com Suíça e Camarões.