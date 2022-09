Vidal disputou 90 minutos do empate entre Chile e Catar - JOE KLAMAR / AFP

Vidal disputou 90 minutos do empate entre Chile e CatarJOE KLAMAR / AFP

Publicado 27/09/2022 16:57

Rio - Um dos representantes do Flamengo na seleção chilena, o volante Arturo Vidal marcou o gol de empate de sua equipe no amistoso contra o Catar, nesta terça-feira (27), na Áustria. Erick Pulgar, outro representante do Rubro-Negro na seleção sul-americana, ficou no banco durante todo o duelo, que terminou em 2 a 2.

Confira o gol de Arturo Vidal:



Com o empate desta terça, a seleção chilena encerra seus amistosos na atual Data Fifa. Na outra partida que disputou, a equipe do técnico Eduardo Berizzo perdeu por 2 a 0 para a seleção de Marrocos, na última sexta-feira (23).

Além de Vidal e Erick Pulgar, o Flamengo também não vai contar com outros quatro jogadores que estão representando suas seleções: Arrascaeta e Varela, do Uruguai, além de Pedro e Éverton Ribeiro, do Brasil. O Rubro-Negro enfrentará o Fortaleza nesta quarta-feira (28), às 19h, no Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.