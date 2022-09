Tite, técnico da Seleção Brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/09/2022 22:09

O técnico Tite teve uma rápida discussão com o zagueiro Bronn, que foi expulso após cometer falta em Neymar, já na reta final do primeiro tempo do amistoso da Seleção Brasileira contra a Tunísia. O fato foi flagrado pelo "ge" e aconteceu enquanto o defensor deixava o campo.

A falta no camisa 10 do Brasil, inclusive, foi um dos temas da entrevista coletiva do treinador. Tite disse que sabia que a Seleção teria um jogo competitivo pela frente, mas ressaltou que não esperava uma infração como a que aconteceu em cima do atacante. De acordo com ele, esse é um lance que poderia ter tirado o jogador do PSG da Copa do Mundo.

"No emocional sim, ficou bastante evidente. Estávamos em uma atmosfera onde grande parte da torcida não era nossa, era da Tunísia. Eu tentava localizar onde estavam nossos torcedores e eles estavam diluídos. Isso criou uma atmosfera do jogo, de competitivo. O jogo dentro do campo a gente sabia que seria competitivo e leal, mas eu não esperava que acontecesse o lance que foi com o Neymar. É passível de retirar um jogador da Copa. A forma como foi", disse Tite.



"Não imaginava que tivesse essa situação. Apesar de sabermos e procuramos fazer dois amistosos com equipes que estavam dentro do Mundial porque o grau de exigência é muito alto. Físico, técnico, tático e mental. A Tunísia estava com sete jogos de invencibilidade dentro do seu patamar. Espírito competitivo não te permite jogar um amistoso que não tenha embate, inclusive emocional. A gente queria preparar, ia correr esse risco. Mas é o que decidimos", completou.

Dentro de campo, vale destacar, os jogadores do Brasil também ficaram irritados com a falta e foram para cima de Bronn. Durante a confusão, Richarlison chegou a levar um cartão amarelo.

Em tempo: agora, o próximo compromisso da Seleção Brasileira já é no Catar. Os comandados de Tite estreiam na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, às 16h, contra a Sérvia.