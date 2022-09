Neymar reclama do tratamento da arbitragem - AFP

Publicado 27/09/2022 19:09

Rio - A 58 dias da Copa do Mundo, Neymar se mostrou preocupado com sua relação com a arbitragem. Após a goleada de 5 a 1 sobre a Tunísia, o camisa 10 da seleção brasileira reclamou sobre falta de bom senso da arbitragem com ele em algumas jogadas.

"Conversei com o Tite sobre isso. Fiz uma falta hoje, que era a primeira minha, e já veio o amarelo. Sofri uma falta no segundo tempo, onde eu ia puxar o contra-ataque, e o zagueiro me agarra. Nada de amarelo. O bom senso para o meu lado nunca tem. É complicado. Fiz a falta sem querer. Pisei sim no pé dele, mas parei na hora e levantei a mão. Mas mesmo assim tomei amarelo", reclamou o atacante.

Neymar também falou sobre o bom momento vivido pela seleção brasileira e a expectativa para a Copa do Mundo.

"Nos transformamos em um time de verdade. Pelo que a gente impões e pelo que todo mundo corre, se dedica. Ficamos felizes em resgatar a alegria dos torcedores em verem a Seleção jogar. Sei que ainda falta muito para a gente chegar aos pés de grandes seleções, mas vamos fazer o possível nessa Copa", completou.



Agora, o Brasil só volta a campo em sua estreia na Copa do Mundo, no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, em Lusail. Antes, no dia 7 do mesmo mês, será divulgada a convocação para o Mundial.