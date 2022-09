Morata marcou o gol da vitória da Espanha sobre Portugal - Foto: MIGUEL RIOPA / AFP

Morata marcou o gol da vitória da Espanha sobre PortugalFoto: MIGUEL RIOPA / AFP

Publicado 27/09/2022 18:57

A Espanha está na semifinal da Liga das Nações. Isso porque, nesta terça-feira, a Fúria venceu Portugal por 1 a 0 no Estádio Municipal de Braga, pela última rodada do Grupo 2 da competição. O único gol do jogo foi marcado por Morata, já aos 43 minutos da etapa final.

Vale lembrar que a seleção portuguesa podia até empatar para avançar de fase. No entanto, com o gol sofrido no fim, acabou eliminada. A Espanha ficou com o primeiro lugar do Grupo 2, com 11 pontos conquistados. Já Portugal caiu para segundo, com dez.

O gol da vitória veio de uma boa jogada coletiva dos espanhóis. Carvajal recebeu pelo lado direito, limpou a marcação e cruzou na pequena área para Nico Williams. O camisa 2, por sua vez, tocou de cabeça para Morata, que, com o gol aberto, empurrou a bola para o fundo das redes. Assim, a Espanha se junta a Croácia, Holanda e Itália, que também garantiram vaga no "Final Four" da Liga das Nações.