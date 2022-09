Jogadores se apresentarão em Turim no dia 14 de novembro, e iniciarão os treinos visando a Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/09/2022 19:43

Rio - Restando 54 dias para a Copa do Mundo, muitos torcedores vivem a expectativa do início do Mundial. Nesta terça-feira (27), a seleção brasileira venceu a Tunísia por 5 a 1, e encerrou os seus amistosos antes da ida ao Catar. Agora, Tite e sua comissão técnica tem importantes compromissos antes do começo da disputa do torneio.

Confira o calendário da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar:

- 21 de outubro: Envio de uma pré-lista à FIFA, com 55 jogadores.

- 7 de novembro: Convocação oficial dos 26 jogadores que irão disputar a Copa do Mundo. Local da convocação ainda será definido pela CBF.

- 12 e 13 de novembro: Tite e sua comissão técnica chegam a Turim, na Itália, para a preparação para os treinamentos no CT da Juventus.

- 14 de novembro: Apresentação dos jogadores convocados em Turim.

- 14 a 19 de novembro: Treinos no CT da Juventus.

- 19 de novembro: Viagem ao Catar.

- 24 de novembro: Brasil x Sérvia.

- 28 de novembro: Brasil x Suíça.

- 02 de dezembro: Camarões x Brasil.