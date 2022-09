Pedro comemora gol marcado pela Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/09/2022 18:12

Galvão Bueno acredita que Pedro estará na Copa do Mundo do Qatar. Nesta terça-feira, durante a transmissão da vitória do Brasil sobre a Tunísia por 5 a 1, o narrador falou sobre o atacante e disse estar com a sensação de que ele será convocado para o Mundial.



"O cara está aí para isso. Tenho a sensação de que o Pedro está na Copa", disse Galvão.

Nesta data Fifa, Pedro não jogou contra Gana, mas atuou durante todo o segundo tempo da partida contra a Tunísia. Dentro de campo, ele marcou o gol que fechou a vitória do Brasil sobre a seleção africana.



"Eu acho que o Tite já deu a entender, na coletiva de ontem, que não é somente o que acontece no jogo (que importa), é o que acontece dentro dos treinamentos, a compreensão do jogador naquilo que ele quer. O Pedro se encaixa nisso, ele é um finalizador nato. Você vê que ele arruma o corpo para uma batida seca sem chance de defesa", completou o Maestro Junior, na sequência.

Em tempo: agora, o próximo compromisso da Seleção Brasileira já é no Qatar. Os comandados de Tite estreiam na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, às 16h, contra a Sérvia.