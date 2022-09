Faixa antirracista da Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/09/2022 17:39

A CBF se manifestou após uma ação racista contra jogadores da Seleção Brasileira, nesta terça-feira, durante o jogo contra a Tunísia no Parc de Princes. Nas redes sociais, a entidade lamentou o ocorrido e, mais uma vez, reforçou a posição de combate ao racismo e de repúdio contra qualquer manifestação preconceituosa.

"Lamentavelmente, após a ação, uma banana foi atirada no gramado em direção a Richarlison, autor do segundo gol brasileiro. A CBF reforça o sua posição de combate ao racismo e repudia qualquer manifestação preconceituosa", escreveu a CBF.

ENTENDA O CASO

Uma banana foi arremessada em jogadores da Seleção durante o amistoso contra a Tunísia, nesta terça-feira, no Parc de Princes. O fato aconteceu durante o momento em que os atletas comemoravam o segundo gol do Brasil no jogo, marcado por Richarlison.

Vale destacar que a CBF tem promovido ações contra o racismo durante os jogos desta Data Fifa. Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira trouxe uma faixa antirracista, que dizia: "Sem nossos jogadores negros, não teríamos estrelas em nossas camisas".

Já contra Gana, na sexta-feira passada, o Brasil entrou com uma faixa que apoiava Vinicius Junior, alvo de ataques racistas na Espanha. A faixa em questão dizia: "Celebrar como brasileiro não tem preço".