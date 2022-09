Tino Marcos - TV GLOBO / João Miguel Júnior

Publicado 28/09/2022 19:14 | Atualizado 28/09/2022 19:18

Tino Marcos utilizou suas redes sociais para relatar uma situação inusitada pela qual passou nesta quarta-feira. Ao voltar à sede da TV Globo, onde trabalhou por 35 anos, para gravar uma participação no documentário em homenagem a Galvão Bueno, o repórter acabou 'barrado' na portaria.

Veja você. Vou à TV Globo pra dar entrevista pro doc do Galvão. E fico 25 minutos esperando autorização pra entrar pelas roletas por onde passei por 35 anos. O segurança, gentil, aguardava a assinatura de um gestor pra eu entrar. E entrei, afinal! — Tino Marcos (@tinomarcosreal) September 28, 2022 "Veja você. Vou à TV Globo para dar entrevista para o documentário do Galvão. E fico 25 minutos esperando autorização para entrar pelas roletas por onde passei por 35 anos. O segurança, gentil, aguardava a assinatura de um gestor pra eu entrar. E entrei, afinal!", contou o jornalista de maneira bem-humorada.

Tino Marcos deixou a emissora em fevereiro de 2021, cansado do ritmo do dia a dia no jornalismo. Desde então, tem se dedicado a projetos pessoais.