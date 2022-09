Arena Eurobike é a casa do Botafogo de Ribeirão Preto - Divulgação/Botafogo F.C

Publicado 28/09/2022 17:53

Rio - Três jogadores do Botafogo Futebol Clube, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, estão sendo investigados por agressão e estupro. O caso teria acontecido na madrugada de segunda-feira (26), em um hotel no bairro de Santo Cristo, na zona portuária do Rio de Janeiro. A informação é do 'g1'.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teria conhecido um dos jogadores em uma boate da região e, posteriormente, aceitado o convite para ir ao hotel. O casal teve relações sexuais consensuais.

No entanto, ainda de acordo com o relato, no fim da madrugada, outros dois atletas do Botafogo de Ribeirão Preto entraram no quarto e forçaram a mulher a ter relações ambos. Com a recusa da jovem, os jogadores a agrediram. A polícia solicitou as imagens das câmeras de segurança do hotel para avançar no caso.

Um dos atletas envolvidos é o atacante João Diogo. A empresa que até então agenciava sua carreira emitiu comunicado informando o fim da relação profissional com o jogador do Botafogo de Ribeirão.

O Botafogo enfrentou o Volta Redonda no último domingo (25), no Raulino de Oliveira, e garantiu acesso para a série B do Campeonato Brasileiro com a vitória por 2 a 1. Logo após a partida, os atletas foram para a capital carioca comemorar a classificação.