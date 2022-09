Publicado 29/09/2022 00:00

O Flamengo se complicou de vez na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso porque, o Rubro-Negro perdeu de virada por 3 a 2 para o Fortaleza na Arena Castelão, em partida válida pela 28ª rodada da competição. Pedro Rocha abriu o placar, mas Gabi virou o jogo ainda no primeiro tempo. Contudo, Pedro Rocha, mais uma vez, e Caio Alexandre, nos acréscimos, deram a vitória para o Leão do Pici.

Depois do bombardeio inicial, o Flamengo manteve o controle do jogo e trocava passes com paciência para criar as jogadas de ataque. No entanto, mesmo com quase 80% de posse de bola nesse momento, o Rubro-Negro saiu atrás. Aos 11 minutos, Pedro Rocha driblou David Luiz e João Gomes ainda no meio-campo, partiu em velocidade, cortou Léo Pereira, invadiu a área e bateu forte, sem chances de defesa para Santos.

Após um toque de bola errado de Ronald, Gabi recuperou a posse, driblou Benevenuto, entrou na área e finalizou. O goleiro Fernando Miguel, por sua vez, foi mal no lance e não impediu o gol.

Ainda em cima do Leão, o Rubro-Negro garantiu a virada. Aos 46 minutos, David Luiz descolou ótimo lançamento para Mateusão, que foi derrubado por Marcelo Benevenuto. O árbitro, então, assinalou o pênalti. Na cobrança de Gabi, Fernando Miguel caiu para um lado, e a bola foi para o outro.

A felicidade, contudo, durou pouco. O Fortaleza voltou com outra postura para o segundo tempo e rapidamente conseguiu o empate. Aos seis minutos, Thiago Galhardo driblou Léo Pereira e tocou atrás para Tinga. O camisa 2 mostrou calma e recuou para Pedro Rocha, que bateu firme no canto esquerdo de Santos.

O bombardeio do time de Vojvoda foi intenso, e o Fla não resistiu. Depois de um chute forte de Moisés, Caio Alexandre apareceu para pegar o rebote e sacramentar a derrota do Fla.