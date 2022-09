Publicado 29/09/2022 00:00

O Fluminense fez valer o favoritismo e venceu, com autoridade, o lanterna Juventude, por 4 a 0, no Maracanã, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol, marcado por Germán Cano, foi especial para o argentino, que assumiu a artilharia da competição, com 16 gols. De quebra, o atacante chegou ao 34º gol na temporada, igualando o ídolo tricolor Fred, que em 2011, balançou a rede 34 vezes, fazendo daquele ano o mais goleador da carreira.

Samuel Xavier, Jhon Arias e Michel Araújo completaram a goleada do Fluminense, que se tornou o ataque mais positivo do Brasileirão, com 46 gols. O Fluminense volta a jogar no sábado, contra o Atlético-MG, no Mineirão.

Superior tecnicamente e com o apoio do seu torcedor, o Fluminense pressionou o Juventude desde o primeiro minuto, dando uma clara demonstração de que o gol era apenas uma questão de tempo. Pelas chances criadas, até demorou a acontecer, mas saiu aos 18 minutos, com Germán Cano. O atacante aproveitou o rebote da defesa e chutou de primeira, a bola desviou em Paulo Miranda e enganou o goleiro Pegorari.

O Tricolor seguiu em cima do Juventude e ampliou com Samuel Xavier, aos 27 minutos. O lateral-direito inverteu os papéis com Jhon Arias, que chegou até a linha de fundo e cruzou para o defensor cabecear no cantinho e marcar o segundo do Fluminense.

O Fluminense voltou para o segundo tempo em ritmo de treino. Mesmo assim chegou ao gol com Jhon Arias. O colombiano recebeu dentro da área um lindo passe de Martinelli e chutou forte para marcar o 3º do Tricolor. O Fluminense administrou o resultado, mas ainda ampliou com Michel Araújo, que arriscou de longe e acertou um lindo gol para fechar a goleada.