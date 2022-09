Suzy Cortez - Reprodução / Instagram

Publicado 29/09/2022 13:42

Rio - A musa fitness Suzy Cortez fez uma promessa envolvendo o São Paulo. De acordo com informações do portal "UOL", ela afirmou que fará um ensaio nua em frente ao estádio do Morumbi, caso o clube paulista derrote o Independiente del Valle na final da Sul-Americana.

O Tricolor Paulista decide a competição neste sábado, na Argentina. O São Paulo não conquista um título de expressão desde 2012, quando foi campeão da própria Sul-Americana pela primeira vez.

Além de musa fitness, Suzy Cortez é uma estrela do OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto digital. A ligação dela com o futebol não é de agora. A brasileira é uma grande fã de Lionel Messi e já fez tatuagens em homenagem ao craque argentino.