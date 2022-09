Haaland marcou mais um gol pelo Manchester City - Geoff Caddick / AFP

Publicado 29/09/2022 13:08

O Real Madrid ainda não desistiu do sonho de contratar Erling Haaland. Embora a temporada 2022/23 esteja no início, o clube espanhol já olha para o futuro e estuda uma negociação com o Manchester City para a próxima janela de verão, em 2023, segundo o jornal "As", da Espanha.

A "Operação City", como foi destacada pelo jornal espanhol, inclui os nomes do centroavante Erling Haaland e do lateral João Cancelo. O lateral português, que atua pela direita e pela esquerda, chegaria para o ocupar o lugar do lateral-direito Carvajal. Já o atacante norueguês seria o futuro para Benzema.

O sonho do Real Madrid por Haaland é antigo. O jogador, que trocou o Borussia Dortmund pelo Manchester City na última janela, estava nos planos para a temporada 2023/24. Ele chegaria após a contratação de Mbappé, que estava nos planos para 2022/23, para não ultrapassar o fair-play financeiro da Uefa.

Entretanto, o plano do Real Madrid não deu certo. Mbappé decidiu renovar com o PSG, enquanto Haaland foi contratado pelo Manchester City. Mesmo assim, os espanhóis não jogaram a toalha e ainda sonham com o norueguês. Para tê-lo em 2024, terão que pagar 180 milhões de euros (R$ 949,2 milhões na cotação atual).

Desde a saída de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid tem realizado um processo de renovação. Nomes como Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Bale e Hazard (este último que não vingou) deram espaço para jovens como Éder Militão, Mendy, Tchouaméni, Vini Jr. e Rodrygo. Além disso, contratações como Camavinga e Valverde foram pensadas justamente para as aposentadorias de Kroos e Modric.