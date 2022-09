Pedro jogou todo o segundo tempo contra a Tunísia e marcou o primeiro gol pela Seleção - AFP

Pedro jogou todo o segundo tempo contra a Tunísia e marcou o primeiro gol pela SeleçãoAFP

Publicado 29/09/2022 12:40

A espera foi longa e o caminho cheio de percalços, mas no fim tudo valeu a pena. Até chegar ao primeiro gol pela Seleção principal no 5 a 1 sobre a Tunísia, Pedro teve que encarar uma grave lesão e uma passagem frustrante na Europa. Em 2021, sofreu veto para disputar a Olimpíada e foi reserva no Flamengo, com direito a entrar apenas na prorrogação da final da Libertadores de 2021. Um ano depois, tudo mudou.

Agora peça decisiva e titular no Rubro-Negro, o centroavante vive grande fase em sua melhor temporada, com recorde pessoal de gols (25) em 2022 e mais partidas desde que chegou ao clube (54, sendo 27 como titular). E está muito perto de disputar a Copa do Mundo.



Grave lesão adia o sonho de Pedro



Dono de uma característica de jogo que o treinador deseja ter no grupo, Pedro já chamava a atenção de Tite desde 2018, quando foi convocado para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, no início de um novo ciclo. Mas o improvável atrapalhou o impediu de ser uma referência no ataque brasileiro.

Destaque do Fluminense na época, o centroavante torceu o joelho direito sozinho na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, quando tentou dominar a bola. Era dia 25 de agosto e ele acabou cortado, além de passar por cirurgia.



Voltou a jogar somente em 2019, mesmo ano de sua transferência para a Fiorentina, no segundo semestre. As poucas chances (apenas quatro jogos) o afastaram ainda mais do sonho da Seleção, até a chegada ao Flamengo.



Primeira chance e decepção



Pedro foi um dos destaques da seleção olímpica em amistosos antes da Olimpíada de Tóquio Ricardo Nogueira/CBF

Mesmo sob a sombra de Gabigol, Pedro aproveitou as chances que teve e marcou 23 gols em 2020, até então sua temporada mais goleadora. Voltou ao radar de Tite, que o chamou novamente. A estreia pela Seleção finalmente aconteceu em novembro de 2020, mas foram apenas 14 minutos contra a Venezuela, pelas Eliminatórias.



Sem mais chances na Seleção, o centroavante foi testado na equipe olímpica. Foram oito jogos e dois gols em 2019 e mais dois em 2021, quando marcou três vezes.

Era figurinha certa na Olimpíada de Tóquio, mas o Flamengo vetou sua ida e ele ainda viu Matheus Cunha ocupar seu lugar e ser chamado por Tite.



Virada na carreira



Pedro é o artilheiro da Libertadores, com 12 gols Marcelo Cortes / Flamengo

A temporada 2021 dificultou ainda ajudou o sonho. Com 46 jogos e somente metade como titular, Pedro teve seu pior momento pelo Flamengo. E ainda perdeu mais espaço com Paulo Sousa, no primeiro semestre de 2022.



Até que Dorival chegou e passou a utilizá-lo. Os gols reapareceram, o centroavante tornou-se artilheiro da Libertadores, com 12, e voltou a chamar a atenção de Tite e a receber a tão esperada nova chance. Desta vez, para valer.