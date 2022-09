Michele Umezu - Divulgação

Publicado 29/09/2022 10:00 | Atualizado 29/09/2022 10:02

Rio - Michele Umezu, de 40 anos, mãe de Alexander, de 17, um dos filhos do ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, se submeteu à uma himenoplastia (reconstituição do hímen) na última sexta-feira (23). É que a fisiculturista, que é evangélica, quer se casar na igreja virgem. Ela, que não está se relacionando com ninguém atualmente, deixa claro que sexo só depois do casamento.