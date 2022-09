Byron Castillo, do Equador, foi acusado de usar documento falso nas Eliminatórias da Copa do Catar - Divulgação / Equador

Byron Castillo, do Equador, foi acusado de usar documento falso nas Eliminatórias da Copa do CatarDivulgação / Equador

Publicado 30/09/2022 13:25

As federações de Chile e Peru recorreram ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) como uma última tentativa de conseguirem tirar pontos do Equador nas eliminatórias sul-americanas pela suposta escalação irregular do jogador Byron Castillo. A Fifa, por sua vez, recusou os pedidos anteriores. A informação é do 'ge'.

Segundo a Corte Arbitral, os peruanos solicitaram diretamente a exclusão do Equador da Copa do Mundo do Catar e a entrada da seleção peruana, que terminou as eliminatórias ocupando a quinta colocação.

Já o Chile teria pedido a retirada de todos os pontos dos oitos jogos disputados por Byron Castillo. A federação, por estar envolvida em um dos confrontos, conseguiria chegar à quarta colocação das eliminatórias e herdaria a vaga no Mundial.

Ambas as entidades solicitaram que a decisão sobre o caso seja tomada até o dia 10 de novembro. Vale lembrar que o Equador fará a primeira partida da Copa do Mundo, no dia 20, contra os anfitriões do torneio.