Paige Spiranac - Reprodução / Instagram

Paige SpiranacReprodução / Instagram

Publicado 30/09/2022 12:10

Rio - Eleita a mulher mais sexy do mundo pela revista "Maxim" em junho de 2022, a ex-golfista Paige Spiranac anunciou uma linha de acessórios colecionáveis. Com valores que variam de 35 a 76 libras esterlinas (R$ 210 a R$ 457), ela irá disponibilizar bonés, camisetas e toalhas.

fotogaleria

Ao abordar a premiação da revista masculina no meio do ano, ela reagiu com surpresa. "Mesmo na sessão de fotos, quando a revista veio, eu ainda não acreditava que isso estava realmente acontecendo", afirmou a norte-americana, de 29 anos.



Após encerrar a sua carreira como golfista profissional, Paige Spiranac tornou-se influencer digital e, hoje, tem cerca de 3,6 milhões de seguidores em sua conta no Instagram.