Publicado 30/09/2022 11:25

Rio - O ex-jogador da NFL, Gavin Escobar, foi encontrado morto após sofrer um acidente enquanto escalava uma área rochosa em um pico na região sul de Los Angeles, estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Além do atleta, um outro corpo foi encontrado na região.

Forever in our hearts. pic.twitter.com/Pgp7vZ1ebB — Dallas Cowboys (@dallascowboys) September 30, 2022

Os dois corpos foram identificados na última quinta-feira quinta-feira pelo Gabinete do Xerife do Condado de Riverside. O atleta estava em uma área perto de Tahquitz Rock, na Floresta Nacional de San Bernardino, junto com outra vítima chamada Chelsea Walsh. No depoimento é mencionado que ambos escalaram uma parede rochosa.

Gavin Escobar, tinha 31 anos, e encerrou sua carreira em 2018. Ele chegou à NFL selecionado na segunda rodada do Draft de 2013 pelo Dallas Cowboys, vindo do estado de San Diego, permaneceu lá até 2016. Depois, ele deixou a equipe do Texas para se juntar ao Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, Cleveland Browns e Miami Dolphins, onde ele não conseguiu se destacar.