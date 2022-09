Daniel Alves celebra estreia pelo Pumas - Foto: Divulgação/Pumas

Publicado 30/09/2022 10:30 | Atualizado 30/09/2022 10:32

Rio - Após divulgar que Daniel Alves havia sofrido uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, o Pumas utilizou suas redes sociais para se desculpar pelo ocorrido. O clube do México confirmou a versão do lateral, de 39 anos, de que a lesão sofrida pelo brasileiro seria apenas uma pancada na região.

"Para esclarecer o mal-entendido sobre a lesão de nosso jogador Dani Alves, o clube Universidad Nacional informa: O jogador recebeu uma pancada no joelho no fim do treinamento e por precaução não viajou para enfrentar o F.C. Juárez. A lesão requer tratamento básico e repouso. Devido a uma falta de comunicação e à viagem da equipe à Cidade Juárez, foi publicado informação errada. Por este erro, pedimos desculpas a Dani Alves", divulgou o clube nas redes sociais.

A real lesão causou um ruído entre as partes. Inicialmente, o clube mexicano informou a grave lesão que encerraria qualquer possibilidade de Daniel Alves disputar a Copa do Mundo. O brasileiro retrucou imediatamente.

"Como falamos no Brasil, vão zicar outro. Eu acho que a pessoa que escreveu isso (a nota do Pumas) não estava informada da real situação... No treino, na véspera da viagem, o Diogo, meu amigo Diogo, brasileiro que joga comigo, acabou me acertando na última jogada do treino. Por precaução, a gente decidiu não viajar para o último jogo, já que não tem nada em jogo mais. Temos grandes objetivos para lutar por eles, e no final das contas, tomei essa decisão de não viajar. Mas graças ao bom Deus, está tudo bem, tudo tranquilo", disse.