GP de Interlagos terá novo setor com carga para cinco mil pessoasCarl de Souza/AFP

Publicado 29/09/2022 20:12

Rio - A organização do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 anunciou, nesta quinta-feira (29), que será aberto um novo lote de ingressos para a corrida. As novas entradas serão disponibilizadas apenas para o setor Heineken Village, que permite ao público assistir a prova a menos de 30 metros de distância.

Os novos ingressos custarão R$ 1.790,00 (inteira) e R$ 895,00 (meia-entrada), e dará direito aos três dias de evento, fazendo com que o comprador possa assistir à todos os treinos livres, ao treino classificatório e a corrida. Serão disponibilizados cinco mil ingressos para este setor. As bebidas e alimentos serão cobrados à parte.

O novo setor, que estará localizado no miolo do circuito, contará com show de diversos DJs durante os intervalos entre as corridas. As vendas dos ingressos para o Heineken Village acontecerão a partir desta sexta-feira (30), às 12h, no site da Eventim.