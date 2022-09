Toni Kroos comentou sobre suas expectativas para a Copa do Catar - Frank Augstein/ AFP

Publicado 29/09/2022 19:41

Rio - Carrasco do Brasil na Copa do Mundo de 2014, o meio-campista Toni Kroos, do Real Madrid, comentou, nesta semana, sobre os favoritos para o Mundial do Catar. O jogador pregou bastante respeito à equipe de Tite e a apontou como principal nome para levar o troféu.

"O Brasil é meu favorito. Está ganhando tudo no momento se você olhar os últimos resultados", destacou Toni Kroos ao podcast "Simply Luppen", antes de completar, elogiando a qualidade dos seus companheiros de Real Madrid que também atuam na seleção:

"Há três ou quatro de nossos caras que vejo todos os dias e acho que são muito bons", completou o meio-campista.



Toni Kroos se aposentou oficialmente da seleção alemã em julho de 2021, e, por isto, não estará na lista dos jogadores que disputarão a Copa do Mundo do Catar. A seleção do técnico Hansi Flick estreia no dia 23 de novembro, contra o Japão, às 10h (horário de Brasília), no Khalifa International Stadium.