Eduardo Baptista não é mais técnico do Atlético-GO - Alan Deyvid/Atlético GO

Publicado 29/09/2022 17:30 | Atualizado 29/09/2022 17:30

Eduardo Baptista não é mais técnico do Atlético-GO. O treinador, de 50 anos, pediu demissão nesta quinta-feira (29), um dia após a derrota para o Corinthians, pela 28ª rodada do Brasileirão. A saída foi em comum acordo com a diretoria do Dragão.

Ao todo, Eduardo Baptista comandou o Atlético-GO em seis partidas. Foram cinco derrotas e apenas uma vitória. Ele foi contratado para o lugar de Jorginho, mas não conseguiu reverter o cenário. O Dragão foi eliminado na semifinal da Sul-Americana e é o penúltimo colocado no Brasileirão.

Eduardo Baptista foi técnico do Fluminense entre 2014 e 2015. Ele também teve passagens por Palmeiras, Athletico-PR, Sport, entre outros clubes. Agora, o Atlético-GO corre contra o tempo para contratar um novo treinador. Restam 10 rodadas para o fim do Brasileirão e o clube é o 19º colocado, com 22 pontos.