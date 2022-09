Daniel Alves é jogador do Pumas - Divulgação/Pumas

Daniel Alves é jogador do PumasDivulgação/Pumas

Publicado 29/09/2022 17:26

Rio - A 52 dias da Copa do Mundo, o Pumas-MEX anunciou, na tarde desta quinta-feira, que o lateral Daniel Alves sofreu uma lesão colateral medial do joelho direito. No entanto, o brasileiro foi às redes sociais minutos depois para desmentir a informação. Segundo ele, sua ausência no próximo jogo do time mexicano se deu por precaução após ele sofrer uma pancada no treino.

Ehhhhh? Como falamos no Brasil… vai zicar outrooooo!! https://t.co/LBv86zoQjm — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 29, 2022 "Como falamos no Brasil, vão zicar outro", escreveu Daniel.

Vão zicar outro pelo amor de Deus !

Meu amigo Diogo me acertou no treino e por precaução não viajei https://t.co/khMNAP4Zp1 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 29, 2022 "No treino, na véspera da viagem, o Diogo, meu amigo Diogo, brasileiro que joga comigo, acabou me acertando na última jogada do treino. Por precaução, a gente decidiu não viajar para o último jogo, já que não tem nada em jogo mais. Temos grandes objetivos para lutar por eles, e no final das contas, tomei essa decisão de não viajar. Mas graças ao bom Deus, está tudo bem, tudo tranquilo", afirmou em outra postagem.

Caso a lesão ligamentar fosse confirmada, Daniel Alves dificilmente teria condições de disputar a Copa do Catar. O tempo de recuperação varia de acordo com o grau da lesão, que pode ser de 1 a 3. O tempo mínimo é de seis semanas, podendo chegar a quatro meses.