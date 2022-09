Perrie Edwards e Alex Oxlade-Chamberlain são casados - Reprodução / Instagram

Perrie Edwards e Alex Oxlade-Chamberlain são casadosReprodução / Instagram

Publicado 29/09/2022 17:00

Rio - A onda de assaltos as mansões de jogadores continua a todo vapor no Reino Unido. A última vítima foi o meia do Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain, cuja casa em Wilmslow, no condado de Cheshire, foi assaltada na terça-feira.

fotogaleria



Para piorar, o próprio jogador e sua família estavam dentro. De acordo com os relatos, Alex estava na casa com sua noiva Perrie Edwards, cantora do grupo Little Mix com quem tem um filho de pouco mais de um ano. Para piorar, o próprio jogador e sua família estavam dentro. De acordo com os relatos, Alex estava na casa com sua noiva Perrie Edwards, cantora do grupo Little Mix com quem tem um filho de pouco mais de um ano.

Os assaltantes invadiram sua mansão de 4 milhões de euros enquanto a família estava no andar de baixo e levaram objetos de valor, como joias e bolsas de grife.



Ao perceber o que havia acontecido, o casal, que está “aterrorizado”, imediatamente ligou para a polícia. “É muito violento pensar que alguém esteve em sua casa antes de perceber o que estava acontecendo. É muito perturbador. E obviamente estão com o coração partido porque levaram muitos objetos de valor que significavam muito para eles, não apenas financeiramente”, diz um amigo de ambos ao tablóide The Sun.



O casal vive junto desde 2019 e mudou-se para sua casa atual em 2020. A cidade de Wilmslow é famosa por atrair celebridades e jogadores de futebol devido à sua proximidade com Manchester. Na localidade moram, por exemplo, Raphael Varane e o lendário treinador Alex Ferguson.