Flamengo perdeu para o FortalezaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/09/2022 16:00

Rio - A derrota para o Fortaleza no Castelão fez o Flamengo ver o Palmeiras abrir 15 pontos de diferença na liderança. Por mais que ainda faltem dez partidas, de acordo com informações do portal "Infobola", o Rubro-Negro tem chances matemáticas desprezíveis de conquistar o seu nono título do Brasileirão.

O Palmeiras, que lidera o torneio é o grande favorito. De acordo com o site, administrado pelo matemático Tristão Garcia são 94% de possibilidades de título. Em segundo lugar, o Fluminense, que tem nove pontos a menos que o Alviverde tem 4% de chances de ser campeão pela quinta vez.

Internacional e Corinthians completam os clubes que podem ser campeões nacionais, de acordo com o portal. O Colorado aparece com 3% de possibilidades de levar o tetra, enquanto o Timão tem 2% de possibilidades de conquistar o título pela oitava vez na história.