ZicoDaniel Castelo Branco / Divulgação

Publicado 29/09/2022 14:59

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico será apresentador de um programa semanal na BandSports, canal esportivo do grupo na TV paga. De acordo com informações do portal "Notícias da TV", o Galinho assinou contrato na última quarta-feira e fará sua estreia na emissora no próximo dia 6, às 21 horas.

O ídolo rubro-negro vai comandar um talk show semanal, que se chamará "Resenha do Galinho". Serão oito episódios e terá como objetivo aquecer os preparativos para a Copa do Mundo. A estreia da atração irá receber Tite, treinador da seleção brasileira.

O programa não será a primeira experiência de Zico na Band. Em 1990, o Galinho comentou partidas do Brasil na Copa do Mundo da Itália. O currículo do ídolo do Flamengo na TV brasileira também não é pequeno. De 2011 a 2018, Zico foi apresentador e comentarista do Esporte Interativo. Além disso, o ex-apoiador comandou os programas Zico na Área e Noite dos Craques, e foi comentarista titular das transmissões da Liga dos Campeões, também no E.I.

Além disso, o campeão mundial de 1981 participou de um programa com Juninho Pernambucano na Rádio Globo. Desde 2019, Zico se dedica ao seu canal no YouTube, que conta com quase 1,4 milhão de inscritos.