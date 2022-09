Nasser Al-Khelaifi comprou o PSG em 2011 - Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Tayeb B. teria informações de que o dono do PSG estaria envolvido em um esquema de corrupção no processo de escolha pelo Catar como país-sede da Copa do Mundo de 2022, que começa em novembro. Dono do PSG, o bilionário Nasser Al-Khelaifi é acusado de manter um empresário franco-argelino em cárcere privado por dez meses. De acordo com o jornal francês 'Libération', Tayeb B foi vítima de chantagem, abuso e extorsão por possuir informações comprometedoras do ex-tenista catariano.Tayeb B. teria informações de que o dono do PSG estaria envolvido em um esquema de corrupção no processo de escolha pelo Catar como país-sede da Copa do Mundo de 2022, que começa em novembro.

O empresário teria sido libertado após sofrer tortura psicológica, o que levou Tayeb B. a assinar um acordo de confidencialidade e a entrega aos advogados de Al-Khelaifi as informações que comprometem o emir do país do próximo Mundial.



Nasser Al-Khelaifi tem relação com as autoridades do Catar e é dono do Paris Saint-Germain desde 2011. Após a compra do clube francês, o empresário se tornou uma das personalidades mais influentes do futebol.