Brazil's forward Richarlison celebrates after scoring his team's second goal during the friendly football match between Brazil and Tunisia at the Parc des Princes in Paris on September 27, 2022. - AFP

Publicado 29/09/2022 13:59

Nesta quinta-feira, a Confederação Africana de Futebol (CAF) se pronunciou sobre o ato racista ocorrido no amistoso entre Brasil e Tunísia. A partida da última terça-feira no Parque dos Príncipes, na França, foi marcada pelo arremesso de uma banana em direção do atacante Richarlison, após ele marcar o seu gol, o segundo da Seleção na goleada por 5 a 1. Em nota oficial, a CAF condenou a manifestação e prestou apoio ao jogador do Tottenham.

"A CAF condena os atos de racismo contra o brasileiro Richarlison durante o amistoso internacional entre Tunísia e Brasil, em Paris, nesta semana. A CAF se solidariza com Richarlison e condena tal comportamento desumano", diz o comunicado.

O momento do ato racista foi capturado e transmitido pela "TV Globo". As imagens mostram uma banana atirada no gramado enquanto Richarlison comemorava o segundo gol da seleção brasileira perto da linha lateral, mais próximo das arquibancadas. Segundo o portal "ge", no momento da manifestação criminosa, funcionários da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tentaram identificar o responsável, mas não conseguiram encontrá-lo.