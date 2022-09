Ronaldinho falou sobre o maior arrependimento de sua carreira - Divulgação/PSG

Publicado 29/09/2022 15:19

Rio - Um dos maiores nomes do futebol brasileiro, Ronaldinho Gaúcho conseguiu fazer parte da história de diversos clubes do planeta. Uma destas equipes foi o PSG, da França, onde ficou entre 2001 e 2003. Nesta semana, o ex-jogador relembrou a passagem pelo clube francês, e admitiu ter se arrependido de ter ficado pouco tempo na equipe.

"(Pior lembrança) é não ter ficado mais tempo. Essa foi a minha pior lembrança. Se fosse outra formação de treinadores e outras coisas, gostaria (de ter ficado), mas é tudo no tempo de Deus, acabei indo pra um clube maravilhoso onde fui muito feliz", disse, em entrevista à "Le Media Carré".



Ronaldinho Gaúcho deixou o Paris Saint-Germain por conta de problemas com o treinador da equipe na época, Luis Fernández, que fez duras criticas ao brasileiro, especialmente por conta de sua vida extracampo. Por conta disto, o "Bruxo" acabou aceitando a proposta do Barcelona, e se transferindo para o clube espanhol.

Ainda na entrevista, Ronaldinho falou rapidamente sobre o elenco atual do PSG, e destacou que ficaria bastante feliz em jogar ao lado dos atuais jogadores da equipe.

"Jogar com todos esses grandíssimos jogadores, Neymar, Mbappé, Messi… todos os grandes jogadores jogando juntos, com certeza gostaria de jogar junto com eles", finalizou Ronaldinho Gaúcho.