Cuca - Pedro Souza / Atletico

Publicado 29/09/2022 15:41

Minas Gerais - Em Belo Horizonte, o Atlético-MG perdeu para o Palmeiras e segue em um momento ruim na temporada. Em entrevista após a partida, o treinador Cuca afirmou que o mal momento no clube mineiro praticamente tirou suas chances de assumir a seleção brasileira após a Copa do Mundo.

"Em 2021 era um dos candidatos a ser treinador da seleção. Hoje não sou mais, por causa deles (jogadores). Mas eu era candidato por causa deles (jogadores) também. Então não posso reclamar. A gente está no barco junto. Vamos seguir juntos ou vamos afundar juntos, eu não largo não. Depois, se os números não estiverem bons é natural ter a troca", afirmou.

Após os títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021, Cuca era apontado como o grande favorito para assumir a seleção brasileira após a Copa do Mundo. Ele deixou o Galo no começo do ano, mas acabou voltando no meio da temporada e não repetiu os bons resultados do ano passado.