Neymar no treino do PSG após defender a seleção brasileiraDivulgação/PSG

Publicado 29/09/2022 17:21

Depois de jogar os 90 minutos em dois amistosos pela seleção brasileira, Neymar voltou a treinar no PSG nesta quinta-feira (29). Com 12 gols e 10 assistências em 13 partidas nesta temporada, o brasileiro recebeu, mais uma vez, elogios do técnico Christophe Galtier.



"Ele me parece feliz, todos podem ver isso. Volto a repetir, desde que cheguei para assumir, vi um jogador que estava determinado. Que com certeza trabalhou duro antes do início da temporada, que tem objetivos muitos altos, tanto com clube, quanto individualmente e com sua seleção", afirmou o treinador.



Nas vitórias da seleção brasileira sobre Gana (3 a 0) e Tunísia (5 a 1), Neymar fez um gol, de pênalti. Mesmo tendo jogado todo o tempo nos dois amistosos, ele deve ser relacionado para a partida do PSG contra o Nice, no sábado, às 16h, pelo Campeonato Francês.