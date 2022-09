Fluminense

Torcedor do Fluminense agredido em passeio da escola vive noite especial no Maracanã a convite do clube

O estudante Guilli, de 14 anos, participou do match day, entrou em campo com os jogadores e assistiu in loco a goleada do Tricolor

Publicado 29/09/2022 18:23 | Atualizado há 5 minutos