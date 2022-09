Gabriel Jesus vive bom momento pelo Arsenal - Foto: Justin Tallis/AFP

Gabriel Jesus vive bom momento pelo ArsenalFoto: Justin Tallis/AFP

Publicado 30/09/2022 12:44

Após seis temporadas, Gabriel Jesus resolveu deixar o Manchester City e se transferir para o Arsenal. E um dos motivos para a mudança foi justamente Pep Guardiola, que não desejava a saída. em entrevista à ESPN, o atacante revelou que não concordava como atuava com o treinador.



"Eu fui muito feliz no Manchester City. Mas também tive que aceitar a forma como o time queria que eu jogasse, e isso era algo claro. O negócio era a forma que ele (Guardiola) entendia o futebol e o que ele queria de mim. Eu aceitei por um momento, mas chegou um momento em que falei: 'Quero outra coisa para mim'. Agradeci, ele entendeu e vamos embora", explicou.



Ainda segundo Gabriel Jesus, ele conversou com Mikel Arteta, treinador do Arsenal, antes de confirmar a transferência.

"Conversei bastante sobre o modo de jogo. Ele me conhece, eu o conheço, e entendi o que ele queria de mim. Agora, estou solto em campo, jogando bola com um sorriso no rosto e tentando fazer meu máximo sempre", completou.