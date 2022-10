Gonzalo Higuaín vai se aposentar ao fim da temporada 2022/23 da MLS - Divulgação/Inter Miami

Publicado 03/10/2022 14:49

O atacante Gonzalo Higuaín anunciou nesta segunda-feira (3) que irá se aposentar ao fim da temporada 2022/23. O jogador, de 34 anos, defende o Inter Miami, da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, desde 2020.

Higuaín surgiu no River Plate e foi vendido para o Real Madrid em 2007. Em sete temporadas pelo clube, foi tricampeão espanhol, bicampeão da Supercopa da Espanha e campeão da Copa do Rei. Na Europa, ele também defendeu Napoli, Juventus, Milan e Chelsea.

Já pela seleção argentina, Higuaín disputou as Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018. Ele, no entanto, ficou marcado pelos gols perdidos na final do Mundial de 2014 contra a Alemanha, e nas decisões da Copa América contra o Chile em 2015 e 2016.

Higuaín se aposentou da seleção argentina em 2019. Ao todo, disputou 75 jogos e marcou 31 gols. Já na carreira, por enquanto, o atacante possui 364 gols e 127 assistências, somando as marcas por clubes e pela seleção.