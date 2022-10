De Arrascaeta e Renato Augusto disputarão o prêmio da Bola de Ouro da Copa do Brasil - Reprodução/Twitter CopaDoBrasil

De Arrascaeta e Renato Augusto disputarão o prêmio da Bola de Ouro da Copa do BrasilReprodução/Twitter CopaDoBrasil

Publicado 03/10/2022 14:36

Rio - Destaques das equipes que disputarão a decisão da Copa do Brasil, os meio-campistas Renato Augusto, do Corinthians, e De Arrascaeta, do Flamengo, foram os dois escolhidos pela CBF para disputar o prêmio de Bola de Ouro da competição nacional. A votação já está aberta, e o anúncio do vencedor será feito após o segundo jogo da final.

https://t.co/d9qvRFXCrH#MelhoresCopaDoBrasil#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/beISdDo9Vm — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) October 3, 2022 Na Copa do Brasil, Renato Augusto disputou apenas três partidas, mas marcou dois gols e deu três assistências para seus companheiros. O meia foi crucial para a equipe de Vitor Pereira no duelo de volta da semifinal, contra o Fluminense. Já Arrascaeta esteve em campo em sete partidas da competição, marcou três gols e deu uma assistência. Na Copa do Brasil, Renato Augusto disputou apenas três partidas, mas marcou dois gols e deu três assistências para seus companheiros. O meia foi crucial para a equipe de Vitor Pereira no duelo de volta da semifinal, contra o Fluminense. Já Arrascaeta esteve em campo em sete partidas da competição, marcou três gols e deu uma assistência.

Flamengo e Corinthians se enfrentarão nos dias 12 e 19 de outubro, disputando o título da Copa do Brasil. O duelo de ida será realizado na Neo Química Arena, enquanto a volta será no Maracanã. Ambos os confrontos serão às 21h30 (horário de Brasília).