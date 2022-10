Tirullipa - Reprodução internet

Publicado 03/10/2022 19:55

Rio - Tirullipa não gostou nada das críticas que sofreu por parte do narrador Rhoodes Lima, do Grupo Globo, durante sua participação na realização do Fight Music Show 2, no último dia 25. Nas redes sociais, o humorista reclamou da postura do narrador e resolveu desafia-lo para uma luta de boxe.

"O que tu fez o momento todo foi falar mal de mim: 'Tapa a boca dele, tira o microfone do Tirullipa'. Ali é um espetáculo, sou um palhaço. Quando um palhaço é contratado, ele tem que fazer palhaçada. Então deixa eu fazer o meu e faça o seu, irmão. Você realmente não tem noção. Como vai narrar uma luta e fica queimando o anunciador, o cara que tá fazendo a alegria do Brasil e da galera que está lá, atrapalhando meu trabalho", disse Tirullipa.

Ainda vem com conversa de: 'Ah, eu encararia'. Você quer que eu me cale? Então vem calar minha boca no ringue na próxima luta, te desafio. Rhoodes Lima, hoje o desafio está feito. Vou dar tanta chibatada na tua testa. O próximo Fight Music sou eu e tu. Larga este microfone e vai tentar calar a boca do palhaço lá na hora. Você vai ver a cabeça do palhaço entrando em ti. Já viu a chibata do palhaço? Pois vai ver. Aceita o desafio no ringue, papai. Porque no palco, ali na resenha, eu sei o que faço, faço com amor e a galera tem gostado", completou.

Após o desafio, Rhoodes brincou com a situação.

"O cara, além de gravar vídeos com filtro para desafiar os outros, é tão brabo, mas tão brabo, que enche a testa de botox e cuida da sobrancelha também! Esse aí é muito brabo! Ai pai... [risos]", escreveu.