Neymar pai ao lado de seu filhoReprodução

Publicado 03/10/2022 19:21

Rio - A festa organizada pelo pai de Neymar para comemorar a vitória do Brasil contra a Tunísia por 5 a 1, na última terça-feira, não acabou bem. O anfitrião teve um acidente e precisou ser levado ao hospital, de acordo com o jornal "Metrópoles".



Neymar Santos (popularmente conhecido como Neymar Pai), de 57 anos, escorregou na escada de casa, fraturou as costelas e teve um corte na mão, já que segurava uma taça.

O jogo contra a Tunísia foi o último amistoso preparatório da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A estreia no Qatar será no dia 24 de novembro, contra a Sérvia.