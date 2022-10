Kevin Mina é jogador do Real Santa Cruz - Foto: Reprodução/@A_SuarezDoreski

Publicado 03/10/2022 19:13

O jogador Kevin Mina afirmou que cortará o próprio pênis caso seu time, o Real Santa Cruz, seja rebaixado no Campeonato Boliviano. A declaração foi dada na última sexta-feira, após o emocionante empate em 1 a 1 com o Real Tomayapo.

"Se eu cair, corto meu membro (uma referência ao próprio pênis). Eu corto", disse Kevin Mina.

"Si yo desciendo me corto el miembro". La 'particular' promesa del ecuatoriano Kevin Mina a los hinchas de @ClubRealSC. pic.twitter.com/LCpkdaCc2l — Agustín Suárez D. (@A_SuarezDoreski) September 30, 2022

Curiosamente, foi dele o gol marcado no empate com o Real Tomayapo. Bruno Pascua abriu o placar para os visitantes aos 49 do segundo tempo, mas Kevin Mina deixou tudo igual aos 53. A nove jogos do fim do Clausura do Campeonato Boliviano, o Real Santa Cruz ocupa a penúltima colocação, com 16 pontos.

"Foi por isso que contrataram Kevin Mina (para fazer gols e evitar a queda)", também afirmou o jogador durante a entrevista.